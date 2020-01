Incendio a Masserano domato dopo oltre 6 ore di intervento: danni al tetto e famiglia sfollata FOTO

Aggiornamento ore 8.48

Dopo oltre sei ore di intervento, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno avuto la meglio sull'incendio scoppiato ieri sera, 20 gennaio, poco dopo le 19, nel centro di Masserano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno all'1.30 e fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati anche se i danni sembrano piuttosto ingenti. Una parte del tetto è stata completamente divorata dalle fiamme rendendo la casa inagibile, con danneggiamenti anche al sottotetto e alla mansarda. La famiglia residente è stata ospitata a casa di amici. La ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incendio si stabiliranno nella giornata odierna.

Ore 20.05

Imponente dispiegamento di forze nel centro di Masserano, in via 1° maggio, dove 4 mezzi dei Vigili del Fuoco, da Biella e Cossato, sono entrati in azione per spegnere un grave incendio che ha colpito l'intero tetto di un'abitazione. L'allarme è scoppiato poco dopo le 19 di stasera, 20 gennaio, quando si è innalzata in cielo una visibile nube di fumo dal tetto.

Le squadre sono intervenute prontamente e, in questo momento, si sono portate sul tetto per arginare le fiamme e per evitare che il fuoco investa l'intero locale. Si respira molta agitazione e la famiglia assiste impotente al terribile spettacolo. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si preannunciano lunghe e complesse.