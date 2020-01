Denuncia, ritiro patente e 20 punti in meno per un 19enne di Portula

Alle 2,40 di domenica 19 gennaio in località Borgosesia la pattuglia ha denunciato un giovane di 19 anni residente a Portula in quanto era alla guida di un'auto e è risultato positivo al controllo con alcotest. Tasso alcolemico rilevato dai militari pari a 1,10 g/l. Il giovane inevitabilmente è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Vercelli oltre al ritiro della patente e la decurtazione di 20 punti, in quanto neo patentato.