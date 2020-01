Biella, Porsche Cayenne aggancia e strappa una pompa al distributore di benzina

Alla base dell'incidente la dimenticanza dell'automobilista di aver inserito il freno di stazionamento del cambio automatico della sua Porsche Cayenne che, avanzando autonomamente, ha danneggiato la colonnina di benzina in una stazione di servizio vicina a piazza San Paolo a Biella. Il fatto è successo alle 11,30 di oggi martedì 21 gennaio e il protagonista è un automobilista di 60 anni. Attimi di paura prima del tempestivo arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Biella che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'impianto. Chiusa la colonnina per il rifornimento che ha subito i danni.