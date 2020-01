Sicuri con la Neve a tutte le età a Bielmonte. Giovani e famiglie a lezione con il Soccorso Alpino FOTO

Sì è svolta ieri, domenica 19 gennaio, la Giornata Nazionale Sicuri con la Neve, momento di Prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale. Valanghe, scivolate su ghiaccio, ipotermia e altro ancora sono stati i temi d’interesse in tutta Italia e a Bielmonte, in particolare al Piazzale 2, dove il Soccorso Alpino si è impegnato in un ripasso fondamentale per scongiurare il più possibile le tragedie che ancora troppo spesso si consumano sulle montagne del territorio.

Alle 9 di domenica mattina sono state allestite sulla neve ai piedi delle piste 3 'campi': di teoria, utilizzo sonde e ricerca. Il gruppo del Soccorso Alpino Biellese ha atteso ragazzi, famiglie, esperti e curiosi che non hanno tardato ad arrivare. Si sono presentati al piazzale un nutrito gruppo di circa una sessantina di persone iscritte e non alla sezione del Cai di Mosso e Trivero. La comitiva era formata da genitori, insegnanti e studenti del GAS (Gruppo Alpinistico Scolastico) insieme a membri storici del Cai e all’insegnante Giuseppe Paschetto che da anni si impegna a condividere con i suoi alunni ed ex alunni la fortuna e il rispetto per la natura che circonda il territorio.

Dopo un’ accurata descrizione teorica, volta a informare senza mezzi termini tutti i presenti dei rischi e delle buone pratiche da adottare con la montagna nella stagione invernale, il team del Soccorso Alpino ha diviso i ragazzi in piccoli gruppi per poi portarli a toccare con mano le difficoltà e imparare le tecniche per la ricerca e l’utilizzo delle sonde. “Le indicazioni date dal Soccorso Alpino Nazionale sono state sicuramente utilissime a evitare errori che possono essere fatali durante le escursioni invernali – commenta Giuseppe Paschetto - . In particolare i ragazzi hanno partecipato alla simulazione del recupero di una persona sotto valanga usando lo strumento elettronico artva nel campo 1, mentre nel campo 2 sono state usate sonde e pale e i ragazzi del GAS hanno imparato a riconoscere la presenza di una persona sepolta dalla neve grazie alla sensibilità delle sonda che permette di distinguere un sasso da un tronco, da uno zaino e da un corpo umano”.

L’appuntamento, organizzato dalla Delegazione biellese del Soccorso Alpino è quindi andato a segno, lo sostengono anche i volontari che domenica hanno gestito gli interventi e simulazioni, a disposizione per informazioni e dimostrazioni a partire dal mattino sino al pomeriggio. “Tanti giovani significa educazione al rispetto riuscita – spiegano - , con un passaggio generazionale formativo indispensabile e assolutamente non scontato. Abbiamo fatto del nostro meglio per trasmettere l’importanza del rispetto dovuto ai nostri monti innevati. La consapevolezza è l’arma principale per sconfiggere i numerosi incidenti di questo scorcio di stagione invernale in gran parte dovuti a imprudenza e scarsa conoscenza delle norme di comportamento”.

Negli anni scorsi le giornate di SICURI con la NEVE hanno fatto registrare una preoccupante situazione che denuncia, inequivocabilmente, diffuse carenze a livello della preparazione personale, della valutazione del rischio e dell’uso dell’attrezzatura d’auto soccorso; in questo senso risulta di fondamentale importanza far crescere la consapevolezza personale accompagnata da un indispensabile bagaglio tecnico.