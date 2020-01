La biellese Albalisa Tallia concorrente alla Prova del Cuoco, prima sfida ai fornelli vinta

E' la biellese Albalisa Tallia la concorrente della settimana per la squadra del Pomodoro Rosso alla Prova del Cuoco, in onda su Rai 1 dalle 12 alle 13,30 con Isabella Isoardi come conduttrice.

Albalisa, commerciante di Cossato che insieme alle sorelle gestisce il negozio di abbigliamento "Made in Italy" si è allenata tanto nelle ultime settimane con pasta fresca, antipasti e ricette varie. Allenamento che le è valso la vittoria alla primissima sfida con i suoi ravioli alla robiola e maggiorana e fusi di pollo alla senape con carciofi. La biellese ha infatti sbaragliato la concorrenza del verde peperone durante la prima puntata di ieri, dovrà solo continuare cosi per tutta la settimana, fino a venerdì 24 gennaio, supportata dai voti degli amici e compaesani biellesi.