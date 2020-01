Pettinengo, minoranza all'attacco sulla gestione di scuole, bilanci e comunicazione

Nei giorni scorsi, i consiglieri di minoranza Salvatore Nicolai, Ludovico Robattino (Per Pettinengo) e Vincenzo Amoruso (Pettinengo il paese che vogliamo), durante una conferenza stampa nella sala del consiglio a Pettinengo, hanno attaccato il sindaco Gian Franco Bosso riguardo i temi sulla gestione delle scuole e conti di Bilancio.

Durante gli interventi, sono state presentate, ai giornalisti, anche le relative mozioni e interrogazioni riguardo al plesso scolastico dell’ex scuola elementare in piazza della Chiesa. A riguardo, l’ex sindaco Amoruso ha sostenuto “Si possono prevedere varie soluzioni, da una nuova sede delle associazioni, a un centro anziani fino a una biblioteca comunale. Al posto di eventuali sistemazioni dello skate park adiacente al campo sportivo, ci sarebbero i fondi per questi lavori più urgenti”.

Robattino, ha chiesto alla giunta, un concreto intervento riguardo al calo di iscrizioni degli alunni della scuola primaria e “maggiori servizi per le famiglie con campagne di comunicazione, come hanno fatto le scuole di Bioglio e Zumaglia.” E ancora, ha precisato che “ad oggi ci sarebbe solo un iscritto al micronido e una sola quinta classe da 16 alunni per il rischio di collasso”. A rincarare la dose è stato Salvatore Nicoli "Questa maggioranza non ha la visione del futuro e vive alla giornata. La programmazione è alquanto assente, la giunta, ad esempio, non ha fatto ricorso all'esclusione del bando delle borgate che avrebbe potuto portare nelle casse comunali investimenti per 700 mila euro".

Sempre Nicolai e Amoruso hanno puntato il dito sulla problematica e criticità dei dipendenti comunali. Attualmente in forza a Pettinengo ci sono cinque tecnici ma a quanto sembrerebbe due avrebbero chiesto il trasferimento mettendo, di fatto, in allarme il sistema “Anche per il personale la situazione è critica –hanno incalzato-, due dipendenti su cinque hanno chiesto il trasferimento. Il sindaco non può occuparsi di tutto e la copertura dei posti diventerebbe precaria”.

Ma non è tutto. La minoranza ha tirato in ballo anche il problema dei bilanci passati e relativa gestione con la Corte dei Conti. A quanto sosterrebbe la minoranza, ci sarebbe diverse criticità da sistemare nelle gestioni passate. Come da sua consuetudine, il sindaco Gianfranco Bosso replicherà alle interrogazioni e mozioni durante la seduta del prossimo consiglio comunale.