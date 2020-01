Chiusura Settimo Vittone, il sindaco Filoni chiede scusa per i disagi

Riceviamo e pubblichiamo:

“Cari concittadini, vi comunichiamo che la Provincia di Biella il giorno 22.01.2020 chiuderà la Strada Provinciale S.P. 419 “Settimo Vittone” per la sistemazione, mi auguro definitiva, del versante franoso. Questo comporterà la deviazione di tutto il traffico veicolare sulla S.P. 405 “Via San Lorenzo, Via Vittorio Veneto e Via Per Donato” per un periodo di circa 3 settimane. Questa Amministrazione Comunale si scusa sin d’ora ed è spiacente per il disagio che si andrà a creare nel Borgo Storico e sulla strada causato principalmente dal passaggio del traffico pesante. Ringraziamo per la pazienza e la collaborazione. Per chiarimenti potete rivolgervi all’Ufficio di Polizia Municipale”.