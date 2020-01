Benna e Cerrione capofila del Progetto "Euro-Lab"

Il Progetto “EURO-LAB Laboratori di Europrogettazione” è una iniziativa formativa specialistica per amministratori dei Comuni locali che include Laboratori di Europrogettazione ed è cofinanziato dal bando regionale “Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio” riferito alla Legge regionale “Nuove norme in materia di politiche giovanili”.

Il Comune di Benna (Promotore) assieme al Comune di Cerrione (Co-organizzatore) ha attivato una rete di Comuni locali fortemente interessati ad avviare il progetto formativo, collegato ai bisogni di amministratori e consiglieri che operano con la comunità giovanile e attuano le politiche giovanili. Al progetto aderiscono 9 Comuni del basso biellese: Benna, Cerrione, Borriana, Sandigliano, Verrone, Candelo, Massazza, Gaglianico e Salussola. Partner di progetto è anche l’A.N.P.C.I. - Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia. È stata predisposta una proposta di formazione specialistica, sotto forma di Laboratori di Europrogettazione, collegata ad alcuni programmi europei della Commissione Europea, di interesse ed utilità per i Comuni e le comunità locali, soprattutto con beneficiari i giovani.

Il progetto è rivolto specificatamente a giovani amministratori under 35 o di nuova nomina dei 9 Comuni interessati. La formazione di tali destinatari è volta a migliorare la qualità dei servizi e delle attività, promosse dai Comuni, per le comunità locali, soprattutto per quanto riguarda le politiche giovanili. Tale progetto ha la finalità di colmare la distanza tra politica e le istituzioni, anche favorendo le piccole municipalità che da sole faticano a partecipare ai Progetti EU della Commissione Europea. Si intende creare anche occasioni di networking, favorire il coinvolgimento delle organizzazioni di cittadinanza attiva, coinvolgere l’A.N.P.C.I. - Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia nelle attività di disseminazione e nel convegno finale, che seguirà la fase formativa di aula, restituendo ai territori esperienze, buone pratiche e risultati concreti.

Questo progetto formativo è stato predisposto assieme alla Agenzia e Consulenza di Torino (con ventennale esperienza nel settore della europrogettazione della sua Project Manager, Gabriella Bigatti) ed è connesso alla formazione per gli amministratori locali nell’ambito dei programmi 2014-2020 della Commissione Europea a chiamata diretta, fondi diretti, di interesse per i Comuni biellesi. Sono programmi che possono contribuire ad avviare progetti ed iniziative EU per i giovani e le persone con bisogni e i cittadini in generale, grazie ai co-finanziamenti europei, oltre che avviare iniziative multiculturali e internazionali. Durante i Laboratori verranno esaminati e studiati quei Programmi EU che possano cofinanziare la mobilità internazionale delle persone giovani, le politiche del volontariato e gli scambi, lo scambio di buone pratiche, azioni di sport solidale, la creazione di network tra città europee, la cittadinanza europea attiva.

In linea con quanto chiesto dalla Regione Piemonte che intende promuovere attività legate alla mobilità internazionale delle persone giovani anche mediante le politiche del volontariato e gli scambi. Inoltre la formazione sarà mirata per imparare a promuove attività finanziate collegate a forme di volontariato, alla partecipazione giovanile a progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva. Durante il Project Work occorrerà utilizzare un linguaggio tecnico che bisogna “imparare ad apprendere” di europrogettazione, anche preparando uno o più dossier di candidatura in forma laboratoriale.

Saranno questi amministratori/Allievi gli stessi a promuovere poi a livello comunale la nascita di incubatori di idee, assieme a giovani, scuole, associazioni di volontariato, organizzazioni di cittadinanza attiva, enti culturali e del terzo settore, per attivare project work e finalizzare nuove candidature europee in risposta alle Call 2020 e successive (per cercare nuovi contributi). I programmi trattati durante il percorso specialistico (di 40h), permetteranno di poter identificare e chiedere sovvenzioni per iniziative quali: educazione e scambio; sviluppo di politiche giovanili coordinate; valorizzazione di competenze e iniziative delle giovani generazioni; promozione dell’impegno civile e politico delle giovani generazioni favorendo la cittadinanza attiva e l’ingresso nel mondo del lavoro; promozione delle pari opportunità di genere; sviluppo del benessere e l’educazione alla salute e ai corretti stili di vita; gemellaggi; accesso e partecipazione sia delle giovani generazioni che dei cittadini a iniziative culturali, sociali e sportive; dialogo strutturato. Il percorso Laboratoriale proposto è di 40h e consta di 8 incontri, con giornate di laboratorio di 5 ore ciascuna, da organizzarsi secondo un calendario per il periodo febbraio/metà maggio 2020. Quattro delle lezioni si terranno a Benna e quattro a Cerrione dove i Comuni garantiranno sedi attrezzate e funzionali. Gli interventi a cura della Agenzia di europrogettazione eConsulenza saranno tenuti dalla Dott.ssa Gabriella Bigatti (Project Manager ed europrogettista senjor). A maggio 2020 (sabato mattina 16/5/2020) sarà anche organizzato il Convegno finale del Progetto con la restituzione ai territori della esperienza fatta, alla presenza dei 9 Comuni, della Regione Piemonte e di A.N.P.C.I.

Il programma di dettaglio delle 8 lezioni sarà consegnato durante la Public Presentation che si farà del progetto in data 4 febbraio 2020 alle 12,30 a Benna nella sede del Municipio: via Re Umberto I, 1 alla presenza dei rappresentati dei 9 Comuni e della agenzia eConsulenza. I Comuni promotori (Benna e Cerrione) presenteranno le finalità del progetto e il piano di comunicazione e disseminazione che ne comporta, eConsulenza il percorso formativo, le competenze che saranno acquisite e la metodologia.

I partecipanti ammessi saranno 20, una volta che il Comitato di Coordinamento ne avrà stilato la lista ufficiale. I 20 beneficiari del percorso dovranno risultare quali i più interessati a parteciparvi, con forti motivazioni votate a percorsi di cittadinanza europea e di aiuto a giovani e territorio, ed alla passione per il bene comune; nonché garantire la presenza costante alle 8 lezioni ed alle attività laboratoriali di project work. Le iscrizioni si chiuderanno in data 01/02/2020.