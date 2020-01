Andorno: Dalla biblioteca al centralino, i cittadini danno i voti ai servizi del Comune

Importanti novità ad Andorno Micca. Nei giorni scorsi, il Comune ha dato informazione sul proprio sito che sta conducendo un’indagine per valutare la soddisfazione dell’utente relativamente ad alcuni servizi offerti dai propri uffici. L’amministrazione si impegna a raccogliere l’opinione dei cittadini al fine di migliorare continuamente la qualità dei servizi offerti.

“Si richiede pertanto la disponibilità a rispondere alle domande contenute nei questionari scaricabili sul sito del Comune, in quanto l'opinione del cittadino è per noi molto preziosa per migliorare ed offrire servizi in linea con le aspettative dell'utenza – spiega il sindaco di Andorno Davide Crovella - Vogliamo avere una risposta sulla qualità dei servizi in un'ottica costruttiva e migliorativa. È un'operazione che svolgiamo da tempo ad Andorno. Le risposte fornite saranno utilizzate solo per fini statistici”.

Diversi sono gli ambiti e gli aspetti trattati. Tra questi: biblioteca comunale, centralino, servizi demografici, entrate e tributi, refezione scolastica, risorse umane, servizi cimiteriali, sito web e servizio contatti con l'amministrazione.