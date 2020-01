L'assessore Regionale Elena Chiorino in visita al Bona di Biella FOTOGALLERY

L’assessore regionale all’Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale e Diritto allo Studio universitario, Elena Chiorino, ha fatto visita questa mattina, lunedì 20 gennaio, all’Istituto Tecnico Commerciale Statale Eugenio Bona di Biella per incontrare i ragazzi delle classi quinte e spiegare l’attività dell’assessore, dall’elezione alla nomina, fino alle azioni quotidiane legate alle proprie deleghe.

Nella suggestiva cornice dell’Aula magna, conservata intatta dai primi del ‘900, Chiorino, insieme al dirigente scolastico Raffaella Miori e ad alcuni professori, ha trattato temi di educazione civica e illustrato ai giovani la propria attività: a partire dai meccanismi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale del Piemonte a quelli per la nomina degli assessori. Entrando poi nello specifico, Chiorino ha spiegato ai ragazzi tutte le problematiche che un assessore si trova quotidianamente ad affrontare, illustrando alcune delle strategie e delle misure che la Regione sta mettendo in campo a favore del lavoro e dell’orientamento scolastico, teso a favorire l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro, e per la gestione delle crisi aziendali a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie.

L’assessore biellese, già sindaco di Ponderano, ha poi risposto alle domande di alcuni studenti. In particolare, a chi le ha chiesto se la Regione puó fare qualcosa per evitare la cosiddetta 'fuga di cervelli' verso l’estero, Chiorino ha risposto che compito della politica è proprio quello di dare ai giovani la possibilità di scegliere, creando le condizioni per far sì che un ragazzo possa vivere e lavorare sul proprio territorio senza dover essere costretto a emigrare altrove.

"Spero che sia stata un’esperienza positiva e arricchente per i ragazzi come lo è stata per me - ha sottolineato Chiorino - Ringrazio l’Istituto Bona per l’invito e mi auguro che incontri di questo genere con i ragazzi delle scuole possano ripetersi anche in futuro per ridurre la distanza fra i giovani, le Istituzioni e la politica, attraverso il rapporto diretto e la conoscenza delle dinamiche che stanno alla base dell’azione amministrativa e di governo. Ho tentato di trasmettere agli studenti il concetto che la politica non è un qualcosa di lontano e di staccato dal quotidiano ma, al contrario, è determinante per gestire al meglio il presente e soprattutto per progettare il futuro".