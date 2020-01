Grande abbuffata di Trippa con il Volontariato Vallestrona

L'Auser Volontariato Vallestrona si ritrova domenica 26 gennaio alle 12,30 per gustare insieme un tradizionale piatto italiano che, a seconda del luogo, viene preparato in maniera differente: dalla Trippa in umido al Lampredotto, la trippa alla parmigiana o alla romana e altri.

Per festeggiare questa famosa pietanza l'Auser ha organizzato il Pranzo della Trippa. Il pasto verrà servito nella loro sede in Via Repubblica 6, a Valle Mosso nel Comune di Valdilana.

per informazioni e prenotazioni telefonare a:

Giovanni Nurra 338 3183724

Pierino Crepaldi 347 0672235

I posti sono limitati.