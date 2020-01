Assemblea annuale per Ucid Biella alla Mensa del Pane Quotidiano

È arrivato il momento istituzionale dell' Assemblea annuale di Ucid Biella. Un evento molto importante per incontrarsi, valutare le attività svolte, programmare le attività future, scambiarsi opinioni.

Quest’anno il gruppo ha deciso di abbinare all'assemblea un significativo importante intervento. infatti il Can. Don Massimo Minola parlerà di un tema che quest’anno assume un particolare interesse:"Maria, nel suo tempo, nel nostro tempo". La Quinta incoronazione della Madonna di Oropa dà l’opportunità di riflettere sul ruolo di Maria nella famiglia, nella società, nell’educazione, nella fede e nei valori.

L’assemblea si svolgerà alle 19 di mercoledì 29 gennaio alla Mensa del pane quotidiano In via Novara a Biella. Seguirà alle 19,30 l’intervento di Don Massimo mentre alle 20,15 è prevista, per chi lo desidera, una cena a offerta libera a favore dell’istituzione.

L'adesione alla cena è da comunicare entro il 25 gennaio via mail o al 3355203698. All'assemblea invece possono partecipare non solo i soci ma anche amici e chi lo desidera.