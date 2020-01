Lessona Summer Festival finisce nella Top 25 dei Dance Music Award

"Con grande sorpresa e con immenso orgoglio - annuncia il presidente del Circolo Lessona, Giuseppe Graziola - vogliamo comunicare che il Lessona Summer Festival (#discovillage19) è candidato tra i migliori Festival italiani di Musica Dance 2019 ai Dance Music Awards".

Il Dance Music Awards è una premiazione giunta all’ottava edizione e ideata da Dance Music Italia, nata per individuare e valorizzare senza distinzione tutti coloro che operano nei vari ambiti del mondo musicale e specificatamente in quello dance. Il premio si propone di sostenere e diffondere con prestigio il nome e la professionalità di quanti riescono a raggiungere per acclamazione attraverso un voto popolare online la maggior affermazione.

“Siamo consapevoli di competere con festival ‘colossi’ e storici italiani - continua Graziola -, per citarne alcuni, Aperyshow (vincitore 2018), Kappa Future Festival, Nameless Music Festival, Red Valley Festival etc. Ma già essere tra in Top 25 è un risultato incredibile, visto che il progetto #discovillage è appena nato (l’edizione 2020 sarà la terza edizione).

Ora c’è la possibilità per il Lessona Summer di arrivare nelle nomination finali della Top 10 attraverso i voti sul sito ufficiale dancemusicawards.it selezionando 'Lessona Summer Festival' nella categoria 'miglior festival 2019' e compilando i dati richiesti nel form votando pero’ almeno 5 categorie altrimenti il voto sarà nullo. "Quindi il nostro grande pubblico puo’ darci una bella mano”, conclude il Presidente.