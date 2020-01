Dal Nord Ovest - Un morto sulla neve, due giovani in prognosi riservata

Bilancio critico in Valle d'Aosta in quest'ultimo weekend. In totale 14 gli interventi dell'elisoccorso, uno dei quali, purtroppo, non è servito. A Champoluc uno sciatore dell'età di circa 60-70 anni è deceduto a causa dell'impatto contro un albero fuori pista mentre due sono gli sciatori ricoverati in prognosi riservata (un 13enne e una 28enne, entrambi di Milano, rispettivamente negli incidenti capitati a Cervinia e Courmayeur.