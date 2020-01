Dal Nord Ovest - Soccorritore della Guardia di Finanza scivola per 150 metri. Deceduto

Un'altra triste giornata in Valle d'Aosta. Intervento sul Monte Rosso di Vertosan, nella mattinata di oggi, poco prima delle 13, per il soccorso ad uno scialpinista vittima di incidente. L'uomo è scivolato in zona impervia per circa 150 metri ed ha terminato la caduta ai piedi di un salto di roccia. Si tratta di un soccorritore del Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) di Entrèves (Courmayeur).