Dal Nord Ovest - Incendio in canna fumaria a Borgo d'Ale, fiamme minacciano il tetto

Incendio questa mattina, lunedì 20 gennaio verso le 8, in canna fumaria a Borgo D'Ale in via Circonvallazione. Le fiamme stavano già minacciando di espandersi al tetto. Una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è accorsa tempestivamente e, con il supporto di un'autoscala della centrale di Vercelli, ha permesso il contenimento del fuoco e la successiva estinzione in circa 2 ore di intervento.