Ha in auto una bomboletta di spray al peperoncino non conforme, denunciato un biellese

Denunciato un 62enne residente nel Biellese per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato fermato, alle 11,30 del 14 gennaio, ad un controllo dalla squadra volante mentre era alla guida della sua auto in via Bengasi a Biella. Nel vano portaoggetti gli agenti hanno notato un coltello della lunghezza di 17 centimetri e una bomboletta di spray al peperoncino contenente il doppio della capienza massima consentita dalla legge, ovvero 20 ml. Il materiale è stato sequestrato e M.F.F. di 62 anni è stato denunciato all'autorità giudiziaria.