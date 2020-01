Solidarietà e beneficenza, torna la festa di Sant'Antonio. Il ricavato a Lilt Biella

Si terrà domenica 2 febbraio la tradizionale festa di Sant'Antonio Abate, organizzata dall'omonimo collegio di Biella. Il programma prevede il ritrovo alle 9,30 in piazza Silvio Cerruti, a Città Studi. Alle 10,30 via alla benedizione di cavalli, trattori e automezzi, seguita dalla sfilata per le vie cittadine. Il corteo partirà da piazza Cerruti per poi passare da via Ivrea, via Lamarmora, via Torino e raggiungere viale Macallè. Da via Rosselli si salirà per tornare in piazza. Alle 11,30 aperitivo a città studi. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a Lilt Biella. Il costo dell'aperitivo è di 12 euro.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro il 28 gennaio ai numeri: 0161/852016 - 0161/852018 - 015/691845 - 015/5821485.