Proposta di matrimonio al Walhalla conquista il web biellese

Una proposta di matrimonio conquista la movida e il web biellese. Succede sabato sera, 18 gennaio, al Walhalla di Biella quando Alessandro, uno dei giovani avventori del locale, si è inginocchiato davanti alla sua storica fidanzata Giulia e le ha chiesto di sposarlo, porgendole l'anello, tra lo stupore generale di tutti. Visibilmente emozionata e con le lacrime di gioia in volto, la ragazza ha risposto “Si”.

Ad immortalare la scena lo staff e il titolare del Walhalla, Francesco Pogni, che sui social ha postato il lieto evento: “Poi...Succede questo. Una proposta di Matrimonio. Perché, detto da Ale (Il futuro sposo) "non penso possa esserci un posto migliore per festeggiare un momento così importante". E tutto svanisce e si ritorna a sorridere...I futuri sposi: Ale e Giulia continuano a ringraziarmi per aver organizzato un'evento così importante per la loro vita. Non sanno che il regalo più grande me l'hanno fatto loro donandomi questa "Grande emozione". Tanti auguri Ragazzi! Evviva l'Amore”.