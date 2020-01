Più di 40 cavalli, 9 carrozze e 60 trattori hanno sfilato a Candelo per Sant'Antonio FOTO

Sfilata in grande stile, accompagnata da un cielo azzurro, sole pieno e dalle note della banda musicale del paese, quella dell'edizione 2020 della Festa di Sant'Antonio Abate di Candelo che si è svolta domenica 19 gennaio. A partecipare, oltre ai tanti cittadini che hanno riempito le strade e piazza Castello c'era anche il Prefetto di Biella Fabrizia Triolo e Teresa Angela Camelio, procuratore capo del tribunale cittadino. Presente anche un gruppo di cavalieri da Borgo d'Ale.

Oltre 40 cavalli, poco meno di 10 carrozze e 60 trattori hanno partecipato al corteo e sono stati benedetti in piazza dal parroco del paese, in testa anche il tradizionale carro dal quale sventolava la bandiera caratteristica dell'evento. Più di mille persone, tra locali e curiosi, non si sono fatti scappare la celebrazione quest'anno presieduta da Alessandro Bora. Al pranzo seguente la messa i coperti erano ben 236 e altrettanti hanno partecipato alla lotteria: primo premio? Anche quest'anno un piccolo pony che si è aggiudicato il più anziano carrettiere presente di circa 90 anni. Appuntamento al 2021 con la nuova presidente Lorella Ressia