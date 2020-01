Invasione di trattori a Cerrione per festeggiare Sant'Antonio Abate FOTO

Ben 170 persone si sono strette ai giovani priori per dedicare una giornata a chi con un lavoro duro, pesante, ma che con conosce la crisi, cura, custodisce, protegge ed arricchisce le campagne del comune.

Parole di ringraziamento sono state rivolte, dal primo cittadino ai sei ragazzi priori che da mesi lavorano per organizzare la festa. "E' molto positivo vedere i giovani che si impegnano per mantenere vive le tradizioni nei paesi piccoli, rende tutti orgogliosi vederli impegnati per vivere la Comunità del Paese" ha sottolinato Zerbola.