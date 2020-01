Da Bergo Rent gennaio è il mese dei crossover GPL - FOTOGALLERY

Il 1° luglio 2018 Bergo Pneumatici ha aperto Bergo Rent, Salone Multimarche di noleggio a breve e lungo termine, e vendita di auto nuove, usate e microcar. "Siamo partiti con questo ufficio di cui si sta occupando Luca Ferraris, venditore giovane ed esperto con 7 anni di attività in concessionaria auto. - spiega il titolare Claudio Bergo - L'obiettivo di Bergo Rent è accontentare le richieste dei clienti procurandogli le auto che cercano. Si tratta principalmente di auto fine noleggio, aziendali, Km 0, oppure auto che i nostri clienti ci hanno dato in conto vendita".

Dalla metà dell'anno scorso Bergo Rent è concessionaria della casa automobilistica molisana DR. "Abbiamo preso il mandato DR POINT, tra le poche case ad avere la motorizzazione GPL, - dichiara Luca Ferraris - molto richiesta perché beneficia dell'esenzione del bollo per 5 anni, ed altre riduzioni fiscali rispetto alle altre motorizzazioni".In questo gennaio 2020, Bergo Rent scommette sulla motorizzazione GPL delle auto DR, proponendo tre modelli crossover della casa molisana sulle quali è possibile beneficiare dello sconto rottamazione di 1000 euro entro fine mese.

La DR 3 è una crossover compatta dalle linee piuttosto tese e sportiveggianti, con un abitacolo spazioso, tetto apribile e vernice metallizzata di serie, e, a richiesta, cerchi di 18 pollici.

Le linee della DR 4 sono invece moderne, con ingombri contenuti ed un notevole spazio interno. La dotazione punta su elementi quasi di lusso come sedili riscaldabili e rivestiti in pelle, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamere con visualizzazione a 360°, "clima" automatico, tetto apribile ed un misuratore digitale del particolato presente nell'abitacolo.

La DR 6 è una crossover che presenta forme moderne ed elaborate, con molti profili cromati, sportivi, cerchi in lega di 18 pollici (20 a richiesta) e (sempre optional) verniciatura bicolore con tetto nero. Nella dotazione di serie tetto apribile, apertura ed avviamento del motore senza chiave, "clima" automatico monozona, sensori di distanza posteriori e telecamera di retromarcia, sistema multimediale con la funzione MirrorLink per replicare le schermate degli smartphone sul display (di 8") nella plancia, ed, a richiesta, rivestimenti in pelle Nabuk con cuciture fatte a mano.

Potrai ammirare i crossover DR, e le altre auto della gamma Bergo Rent, dal 2 all'8 marzo nella galleria centrale del Centro Commerciale Gli Orsi di Biella.

Bergo Pneumatici e Bergo Rent si trovano a Biella, in Via Ivrea 103 (Tel. 015402620; mail infocom@bergopneumatici.it; sito internet www.bergopneumatici.it).