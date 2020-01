SUAP del Biellese Orientale: costante crescita di pratiche in 4 anni di attività

Significativo aumento di pratiche presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Unione Montana del Biellese Orientale dal 2016 al 2019, circa più del 35%.

Lo sportello

E’ individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per

tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Lo sportello SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), gestito dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale in forma associata per tutti i comuni appartenenti l’Unione Montana e altre zone limitrofe (ad esempio per i Comuni di Borriana, Masserano, Mottalciata e Quaregna Cerreto),in un periodo purtroppo contraddistinto da crisi del lavoro costante e durature nel tempo, ha ottenuto dalla sua prima apertura nell’anno 2016 fino a fine del 2019 un incremento positivo di circa del35% di pratiche presentate.

La crescita di pratiche è determinata principalmente da una crescita di attribuzioni sempre maggiori che, a livello legislativo, obbligano i titolari di attività a presentare le pratiche allo Sportello Unico. Purtroppo, i livelli di attenzione burocratici sempre maggiori sommati al periodo di forte crisi e alla dislocazione in aree montane e pedemontane, come le nostra, rischiano di demotivare i proprietari all’avvio di piccole attività locali. Senza contare che poi il processo di decrescita demografica li costringe molte volte alla chiusura. Per questi motivi il SUAP del Biellese Orientale ha optato per un servizio, che nel rispetto delle normative, cerca di snellire l’iter burocratico mediante l’utilizzo dell’informatizzazione.

Inoltre, al fine di mediare alle necessità delle piccole attività locali, il servizio si pone come obiettivo il supporto attivo privati e tecnici professionisti nella presentazione delle pratiche. Tutto questo grazie all’ausilio informatico di un portale in grado di guidarli nella presentazione telematica delle istanze.

Passuello: “E’ intenzione dell’Amministrazione dell’Unione Montana, anche a seguito del recente rinnovo da parte dei Comuni associati per i futuri 4 anni, di investire risorse umane e finanziarie per l’implementazione e lo sviluppo del servizio SUAP”.