Nuvolosa e Falseum di Verrone fanno rete per far conoscere i loro progetti

Fare rete per far conoscere i progetti del territorio. Con questo spirito il Premio Nuvolosa, promosso dall’Informagiovani della Città di Biella al fianco dell’associazione Creative Comics, e il museo Falseum di Verrone hanno deciso di stringere un’alleanza al fine di promuovere i rispettivi eventi. Il contatto nasce dal tema comune della nuova edizione del Premio Nuvolosa: Fake, Storie di bugie, inganni, false verità. Negli scorsi giorni l’assessore alle Politiche giovanili Gabriella Bessone è stata ospite del sindaco Cinzia Bossi e di Falseum a Verrone, al termine dell’incontro si è deciso di avviare una collaborazione.

Falseum sarà promosso nel contesto dell’esposizione di Nuvolosa a Palazzo Ferrero (dal 7 al 15 marzo) con personale e materiale informativo, mentre la sede museale di Falseum racconterà il premio Nuvolosa. Spiega l’assessore Gabriella Bessone: “Ho avuto l’occasione grazie al sindaco Bossi di visitare Falseum e sono rimasta colpita. Quest’anno il premio Nuvolosa ha forte attinenza con i temi del museo, perciò con spontaneità ci siamo detti di farci conoscere a vicenda: è importante fare rete e collaborare all’interno del nostro territorio per far promuovere le eccellenze. Spero che questo sia solo l’inizio di una collaborazione che potrà crescere su più fronti”.

Aggiunge il sindaco di Verrone Cinzia Bossi: “Sono molto contenta della disponibilità trovata nell’assessore e nell’amministrazione di Biella, Nuvolosa è sicuramente un’opportunità per far conoscere anche il nostro Falseum. Abbiamo grandi potenzialità per fare rete, credo che sia il giunto il momento di avere coraggio e di fare sempre più squadra all’interno del nostro territorio”.