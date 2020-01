Bioglio, parte il recupero della struttura contenente importanti silografie

A Bioglio è tempo di lavori. Sarà un 2020 ricco di opere e ristrutturazioni per l'amministrazione del sindaco Stefano Ceffa. Da questa settimana si inizia con l'immobile, ex proprietà del Cottolengo ora struttura comunale da una trentina d'anni, situato in via Rimembranze frazione Portula. Nell'operazione verrà recuperata la struttura ma in particolare il piano terreno dove è presente una collezione della manufattura alsaziana "Zuber" risalente alla seconda metà dell'800. Si tratta di silografie, dal particolare valore storico e artistico, dell'autore Jean Julienne Deltil e dal titolo "Vue d'Amerique du nord". Lavori affidati alla ditta Treffe vincitrice dell'appalto.

"E' l'ultima domenica che vedremo questo posto così (fotografia in copertina) -scrive il sindaco Ceffa sulla sua pagina social-. Dalla prossima lì ci sarà un cantiere e tra qualche settimana potremo riappropriarci di un bene pubblico facendolo tornare un bene comune. Ci abbiamo messo più di quello che speravo ma per fare le cose, ho imparato, serve il tempo che serve. Iniziamo con il rifare il tetto, la facciata e il piano terreno. Facciamo diventare quel luogo luogo della cultura, dell'arte e della formazione. Grazie al GAL Montagne Biellesi per averci accompagnato in questo percorso finanziando parte dei 178.400 euro (75.000 arrivano proprio dal GAL), ai progettisti Roberto Galtarossa, Ennio Paolini e Nico Cominetto, agli uffici, ai consiglieri comunali che domani saranno operativi nello sgombero dei locali ma che da tempo riflettono sul progetto".

Ma non è abbastanza. "A marzo partirà Bioglio Crearte con l'aiuto del Comitato Platinetti e che sarà una prima occasione per goderci i nuovi spazi -prosegue il primo cittadino-. Grazie a Susanna Platinetti e a tutto il comitato per aver scelto Bioglio. Ma poi quel luogo dovrà diventare occasione di approfondimento e formazione, luogo di arte e cultura, contenitore di laboratori ma anche di eventi. Per fare le cose ci vuole tempo, nell'attesa non dobbiamo smettere di sognare resistendo alla depressione e allo scoraggiamento. Prossima tappa: Scuole. Siamo al via con un appalto da un milione di euro e stanno ripartendo i lavori a Banchette sull'illuminazione esterna per altri 63.000 euro. Come dire... il 2020 sarà un anno bello movimentato".