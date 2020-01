Al Piazzo preghiere per l'unità dei cristiani FOTO

Un momento di profondo raccoglimento per l'unità dei cristiani. Come ogni anno, è cominciata la settimana di preghiera che, dal 18 al 25 gennaio, riunisce tutti i cristiani presenti a Biella e in provincia. Ad ospitare l'incontro di quest'anno la comunità ortodossa romena che ha accolto ieri pomeriggio, domenica 19 gennaio, i partecipanti all'interno della chiesa di Sant'Anna al Piazzo di Biella. Il tema scelto per l'anno 2020 è una frase tratta dagli Atti degli Apostoli: “Ci trattarono con gentilezza”. Presenti anche il vescovo di Biella Roberto Farinella, la comunità di Bose e la comunità valdese.