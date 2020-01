Virtus festeggia il 2020 con la prima vittoria in trasferta in B1

Prima vittoria in campo esterno nel campionato di B1. La storia della Virtus si arricchisce di una nuova pagina, sul parquet del Volley Parella, con la vittoria per 3 a 1. Il cuore immenso delle giocatrici, contro tutto e tutti, domina nella fredda serata torinese. Il 2020 parte con il segnale positivo per la Prochimica nonostante le scorie delle quattro settimane di pausa si sentano durante le due ore di gara. Tornare a giocare una partita di campionato e riprendere il ritmo, non è affatto semplice. E infatti dopo una partenza in salita ma comunque raggiungendo la cima e conquistandola, il secondo set è in sofferenza per le biellesi che toccano anche 11 punti di differenza.

Prova a cambiare assetto coach Venco con diversi cambi ma il trend non sortisce gli effetti desiderati. Ancora ruggine. Riaffiorano i malanni contro i quali combattono diverse atlete. Pian piano però il gioco e i palloni serviti da capitan Mariottini mettono in ritmo il nostro attacco che si porta a casa il terzo set. Poi la strada si segna già dai primi punti e la rincorsa verso la storica vittoria è più veloce di una schiacciata. Il club di Chiavazza festeggia la prima vittoria in trasferta nel campionato di B1. Top scorer della serata torinese sono la schiacciatrice Alessia Diego e la centrale Federica Fornara con 16 punti. Le quattro settimane di stop non svuotano la nostra infermeria ma questi tre punti aiuteranno sicuramente il morale per i prossimi incontri a partire già da sabato prossimo al PalaSarselli quando arriverà l'Albese dell'ex coach Cristiano Mucciolo.