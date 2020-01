Tutto il calcio biellese: Vigliano messo al tappetto, Chiavazzese esulta con la tripletta di Mihaila

Passo falso del Vigliano, sconfitto al Comunale con il punteggio di 3-2 dallo Sparta Novara e precipitato al quarto posto in campionato. Va meglio al Città di Cossato che, col solito Romussi, ottiene l'8° successo stagionale e il 7° posto in solitaria, a -2 dalla zona play off.

In Prima Categoria, la Chiavazzese si aggiudica il big match con lo Stay O' Party: decisiva la tripletta devastante di Mihaila. Insegue il Ceversama (3-0) alla terza vittoria di fila mentre il Ponderano raggiunge la zona play off superando 2 a 1 la Chivasso. Pari e gol per Torri Biellesi e Valdilana Biogliese che si avvicinano sensibilmente alla salvezza diretta. Si dispera, invece, la Valle Cervo Andorno, sconfitta 3 a 1 dall'Azeglio e distante soli due punti dalle sabbie mobili del girone.

Promozione

Risultati del 16° turno

Piedimulera vs Bianzé 1-1

Omegna vs Vogogna 4-1

Briga vs Dormelletto 3-3

Sizzano vs Dufour Varallo 1-2

Città di Cossato vs Juve Domo 1-0

Arona vs Santhià 3-2

Vigliano vs Sparta Novara 2-3

Bulè Bellinzago vs Valduggia 3-0

Classifica

Dufour Varallo 33

Omegna 32

Briga 31

Vigliano 30

Sparta Novara 28

Bulé Bellinzago 27

Città di Cossato 26

Juve Domo 24

Valduggia 23

Sizzano 21

Santhià 20

Dormelletto 16

Bianzé 15

Piedimulera 13

Arona 13

Vogogna 4

Prima Categoria

Risultati del 16° turno

Stay O' Party vs Chiavazzese 2-3

Pro Palazzolo vs Junior Pontestura 1-0

Torri Biellesi vs La Vischese 2-2

Strambinese vs Orizzonti United 2-3

La Chivasso vs Ponderano 1-2

Valdilana Biogliese vs Pro Roasio 2-2

Azeglio vs Valle Cervo Andorno 3-1

Ceversama vs Virtus Vercelli 3-0

Classifica

Chiavazzese 36

Stay O' Party 33

Ceversama e La Vischese 31

Ponderano 29

Pro Palazzolo 26

Junior Pontestura e Orizzonti United 25

Strambinese 22

Azeglio 20

Valle Cervo Andorno 18

Valdilana Biogliese 16

La Chivasso 15

Torri Biellesi 14

Pro Roasio 13

Virtus Vercelli 3