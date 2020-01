Scuola Pallavolo Biellese inizia il 2020 con una vittoria ma coach Barazzotto avverte: "Cambiamo atteggiamento"

Soffre, tanta fatica, ma alla fine la Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese centra la prima vittoria del nuovo anno: 3-1 il risultato finale davanti al proprio pubblico contro Plastipol Ovada che vale il quinto posto in classifica, in condivisione con Fenera Chieri.

Un successo ottenuto non senza qualche difficoltà di troppo come ci spiega il coach Federico Barazzotto: “Siamo scesi in campo troppo rilassati contro un avversario privo dei suoi due miglior giocatori. Non abbiamo disputato la nostra miglior gara: vuoi che da un mese non giochiamo ma non possiamo commettere simili errori e farci riprendere quando siamo in vantaggio. Simili prestazioni non ce le possiamo più permettere ma di buono portiamo a casa il risultato che ci consente di rimanere nei quartieri alti del girone. Ma per rimanerci dobbiamo cambiare atteggiamento, già dalla delicata sfida di settimana prossima contro Cuneo”. Da segnalare le buone prestazioni di Guala e del subentrato Brusasca.

Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese – Plastipol Ovada 3-1

Parziali: 33/31, 25/22, 22/25,25/21.

Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese: Frison 6, Guala 23, Ricino 14, Gallo 3, Marchiodi 8, Silvestrini 4, Vicario (L). Dalla panchina Brusasca 8, Rastello 0, Santin Ne, Bagnasco Ne, Roncati 1. All. Barazzotto.