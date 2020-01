Sconfitta esterna per Gilber Gaglianico, Toniolo: "Dobbiamo avere più coraggio"

“Sono deluso della prestazione corale anche perché ci siamo allenati con impegno durante la settimana. Ma purtroppo non c’è stata la dovuta personalità per reagire alle difficoltà contro un avversario non così temibile”. Così commenta il coach Stefano Toniolo, al termine della sfida esterna con la Folgore Carrozzeria, terminata sul punteggio di 3-0 a favore dei padroni di casa. Una sconfitta senza appello che vanifica ciò che di buono si è raccolto nella scorsa gara di campionato.

“Mi spiace perché rispetto alla sfida con l’In Volley Piemonte, non mi aspettavo un simile approccio: siamo stati troppo timorosi e abbiamo pensato in maniera scolastica – analizza Toniolo – Una reazione c’è stata nel secondo set ed eravamo perfino in vantaggio ma per chiuderla dovevamo avere più coraggio in battuta e in attacco. Ero molto fiducioso ma c’è ancora da lavorare nelle piccole cose che diventano fondamentali in certi momenti di gara”. Questa la formazione: al palleggio Danna, opposto Masserano (alternata da Cavaliere), centrali Caretta e Saporito, attaccanti Marra (alternata da Inglesi) e Bullano. Libero 1 Murdaca, Libero 2 Marinello.

La Folgore Carrozzeria – Gilber Gaglianico 3-0

Parziali: 25/16, 25/14, 25/17.

Gilber Gaglianico: Danna 1, Masserano 2, Caretta 1, Marra 4, Bullano 5, Saporito 5. Dalla panchina: Cavaliere 3, Inglesi 1. All. Toniolo.