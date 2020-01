Prova di forza ad Arona, Teens Cossato è campione d'inverno

Il Fanton Teens Cossato chiude il girone d'andata con una netta vittoria sul campo di Arona: 64-47 il punteggio con cui venerdì capitan Murta e compagni hanno battuto la seconda forza del campionato di C Silver. Un successo che consolida la leadership della squadra di coach Gianpiero Bertetti, saldamente prima con un bilancio di 13 vittorie e soli 2 ko. «Una prima parte di stagione con risultati al di là delle più rosee aspettative» ha detto Bertetti «che abbiamo concluso nel migliore dei modi. Siamo primi ma la strada è ancora lunga e con molti ostacoli. Sarà importante non avere cali di concentrazione e tenere le mani salde sul manubrio fino alle fine».

Nella sfida di venerdì è stato decisivo un primo tempo difensivamente perfetto, con l'aggiunta delle triple di uno scatenato Murta (4 nei primi 10 minuti). Dopo un buon inizio di Arona infatti (13-11 dopo 7 minuti), il Teens prende in mano la partita e la chiude in soli 4 minuti, con un parziale di 18-0. La contesa è già virtualmente chiusa all'intervallo lungo, con la squadra di Bertetti avanti 41-22. Nel terzo quarto calano le percentuali al tiro (7-4 per Arona), gli ospiti accorciano fino al -10 (41-51), ma una tripla di Bergamaschi li ricaccia indietro. Per il Teens tre giocatori in doppia cifra, il migliore è capitan Murta con 18 punti (4/7 da tre, 6/7 ai liberi), 7 rimbalzi e 5 falli subiti. Il Fanton Teens Cossato tornerà in campo venerdì prossimo alle 21,15 al Pala BonPrix contro Cuneo, terza forza del campionato.

Arona-Fanton Teens Cossato 47-64 (13-23; 22-41; 29-45).

Cossato. Brusasca, Murta 18, Maffeo, Dotti 2, Santarossa 8, Alberto 10, Castagnetti 10, Chiavassa 5, Bergamaschi 9, Squizzato 1, Guelpa 1. Allenatore: Gianpiero Bertetti.