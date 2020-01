La Biellese riacciuffa il Baveno e fa 2-2 al Pozzo. Profondo rosso Fulgor FOTO

Reduce dalla rotonda vittoria casalinga con Rivoli (3-0) la Biellese riacciuffa in zona Cesarini il Città di Baveno ottenendo il 4° pari stagionale con la rete salvifica di Mancuso. La gara si era messa sui giusti binari con l'iniziale vantaggio firmato da Tettamanti ma gli ospiti si sono scatenati nel finale di tempo con la doppietta devastante di Salzano. Nella ripresa gara in equilibrio almeno fino al centro vincente dei bianconeri. Con questo risultato, i lanieri si portano all'8° posto, a 5 lunghezze dai quartieri nobili del girone.

Per la Fulgor di mister Mellano, invece, sei sconfitte ed un pari nelle ultime sette sfide in campionato: questa volta la formazione biellese sprofonda 2-0 davanti al proprio pubblico contro il Borgovercelli rimanendo all'ultimo posto, a 5 punti dalla zona play out.

Risultati del 16° turno

LG Trino vs Aygreville 3-0

Stresa vs Borgaro Nobis 3-1

FR Valdengo vs Borgovercelli 0-2

La Biellese vs Città di Baveno 2-2

Oleggio vs La Pianese 2-0

Pro Eureka vs Pont Arnad Evanco 2-3

Accademia Borgomanero vs Rivoli 3-0

Alicese Orizzonti vs Ro. Ce. 1-0

Classifica

Aygreville 33

Ro. Ce. 31

Pont Arnad Evanco e Borgovercelli 30

Borgaro Nobis 27

La Pianese 24

Alicese Orizzonti 23

La Biellese 22

LG Trino 20

Stresa 19

Città di Baveno e Accademia Borgomanero 17

Oleggio e Pro Eureka 16

Rivoli 15

FR Valdengo 10