Giornata no: per Botalla TeamVolley sconfitta casalinga contro Cogne

Il Botalla Formaggi TeamVolley esce sconfitto per 1-3 dall’importante sfida interna giocata contro Cogne. Nello scontro salvezza della dodicesima giornata di serie D coach Busancano si affida all’inizio a Fornasier in palleggio, con opposta Bognetti (dal secondo set Biasin), centrali Rachele Melotti e Caramori, attaccanti Levis e Silvestrini, libero Ippolito in difesa e Fantini in ricezione.

L'inizio della partita è da horror per le biancoblù che impietrite lasciano via libera alle avversarie che si portano sul 5-15. Dall'uscita dal secondo time out il Teamvolley inizia un gran recupero che culmina sul 22 pari, da lì le squadre si giocano il set ai vantaggi, ma le valdostane sono più brave a chiudere per 24-26. La seconda frazione vive sul filo dell'equilibrio con leggero vantaggio per la Botalla che sempre avanti di 2-3 punti riesce a pareggiare le sorti (25-22). Nel terzo set è ancora il Teamvolley ad andare avanti, ma alcuni errori tengono in partita Cogne (10-10) che poi piazza un break di 6 punti consecutivi e mantiene il vantaggio fino a chiudere 19-25. Quarta frazione ancora in equilibrio nelle fasi iniziali, ma sul 9-9 l’ennesimo break delle ospiti (5 punti) le porta ad accumulare un vantaggio che verrà difeso fino al definitivo 22-25, che chiude l'incontro.

Purtroppo ancora un'occasione sprecata per le giovani biancoblu che con questa sconfitta devono provare la prossima settimana ad espugnare Lasalliano Torino per provare a riagganciare il treno salvezza ora distante quattro punti.

BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY - CCS COGNE 1-3 Parziali: 24-26, 25-22, 19-25, 22-25

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier Lisa 2, Lorenzon 0, Silvestrini 11, Caratti 1, Levis 18, Bognetti 0, Biasin 5, Melotti Rachele 6, Perucca 0, Caramori 12, Ippolito (L), Fantini (L), Rastello 0. All. Busancano.