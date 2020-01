Ginnastica Ritmica, esordio per Angelica Platinetti e Isabella Giordano

Sabato 18 gennaio a Vezza d’Alba ha preso il via il “Campionato Silver allieve” di ginnastica ritmica. Prima trasferta del 2020 per la Pietro Micca e già primi podi e tanta soddisfazione. Per la categoria Allieve 3, ha aperto la giornata di gara Vittoria Pecollo (classe 2009) con un convincente esercizio al corpo libero, molti i complimenti degli addetti ai lavori per l’espressività dimostrata in pedana. Incappata in un piccolo errore nell’esercizio alla palla, che non le ha impedito di portarsi a casa un ottimo punteggio fra le 25 ginnaste in gara, guadagnandosi così la prima medaglia d’argento della stagione.

Dopo di lei a scendere in campo è stata la compagna Barbera Matilde (classe 2008) che ha fatto il suo esordio in questa stagione con un elegante esercizio alla palla, guadagnando un ottimo punteggio. Ha continuato con il suo nuovo esercizio al corpo libero che ha eseguito con molta decisione e con cui è riuscita a strappare un meritatissimo terzo posto alle altre 22 ginnaste in gara, insieme ai complimenti del corpo giudicante. A terminare la gara per l’A.P.D. Pietro Micca, le più piccole del gruppo, categoria Allieve 1 Platinetti Angelica e Giordano Isabella (classe 2011) entrambe al loro esordio nel mondo delle competizioni agonistiche.

A iniziare Isabella che ha eseguito un ottimo esercizio al corpo libero, seguito dall’esercizio alla palla che è riuscita a portare a termine con determinazione nonostante alcune incertezze iniziali. Angelica dopo qualche errore all’esercizio con la palla, causati da una grande emozione per l’esordio, ha concluso la gara per la Pietro Micca con un frizzante esercizio al corpo libero che le ha permesso di scalare la classifica, composta da 16 ginnaste, Angelica si è guadagnata un meritatissimo sesto posto e Isabella un ottimo terzo posto, portando a casa il terzo podio della giornata.