Buone gare per gli atleti Climb Runners in Val Pellice FOTO

Prima prova di campionato regionale a Luserna San Giovanni, in Val Pellice. Nella prova seniores maschile, 10 km circa, 5 giri da 2 km su un percorso nervoso, curve, controcurve, strappetti, rilanci continui a mettere a dura prova i muscoli degli atleti. 160 atleti al via alle 13.15 sotto un tiepido sole; serpentone allungato fin dalle prime centinaia di metri con i primi a sfilarsi immediatamente con dietro la formazione di gruppetti da tenere con la grinta e il cuore.

Alla fine vittoria di Francesco Breusa del Cus Torino davanti a Gianluca Ferrato dell'Atletica Pinerolo e Marco Giudici del Vco project. Per l 'ASD Climb Runners ventesimo posto di Alessandro Ferrarotti, ventiquattresimo Andrea Nicolo e ventinovesimo Francesco Nicola. Queste le sensazioni degli atleti nostrani: “Sono contento della mia gara – spiega Ferrarotti - sono partito abbastanza davanti per non rimanere imbottigliato, qualche calo durante la gara e un pelo nel finale, ma nel complesso ho tenuto bene guadagnando una posizione nel finale”.

“Un ottimo punto di partenza per questa stagione, non me l'aspettavo – analizza Nicolo - il percorso mi è piaciuto per i continui rilanci ed era parecchio muscolare; non resta che andare avanti a lavorare con grinta e umiltà”. Per Nicola “un po' di difficoltà dopo i primi km ma ho cercato di tenere duro e gestire le crisi. È stata una bella esperienza con i nuovi compagni di squadra. Climb Runners si è classificata come società tra le prime del Piemonte”.