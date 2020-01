Bortolani-show al Forum, Roma battuta e ritorno alla vittoria per l'Edilnol FOTO e VIDEO

Vittoria serviva e vittoria è stata. Roma, senza il centro Taylor, lotta ma cade 91-59.

Sorvolando sulla qualità del match, non eccelsa, Biella fa il suo dovere e torna ai due punti comandando il match dall'inizio alla fine.

Dopo un avvio timoroso in cui si sono viste tutte le scorie dell'ultimo periodo, i rossoblù cambiano marcia innescando Bortolani che si rende protagonista di una performance balistica superlativa, chiudendo alla fine con 7 tiri da 3 segnati.

Serviva a lui e a tutta la squadra una prestazione del genere dopo l'ultimo difficile periodo. L'Edilnol vince grazie all'apporto degli Italiani, con Saccaggi a guidare e dare ordine ai compagni e malgrado il duo USA Polite ed Omogbo evanescente e poco concreto sui due lati del campo.

Bene anche Pollone, concreto come al solito ed incisivo anche in attacco, che raccoglie la prima doppia cifra della carriera in A2.





Tabellini

Biella

Donzelli 7, Omogbo 2, Barbante 2, Deangeli, Bortolani 30, Saccaggi 13, Bassi, Pollone 12, Lombardi 12, Massone 2, Blair, Polite 11

Roma

Viglianisi 6, Veideman 22, Fanti 6, Cicchetti 2, Fattori 5, Sabatino, Amici 6, Maganza 12, Graziani

Pagelle

Donzelli 6,5 - Solidità che sta tornando quella di inizio campionato. Positivo.

Omogbo 5 - Svagato e a tratti anche svogliato. Non la sua giornata.

Barbante 6 - Nonostante renda parecchi chili ai lunghi avversari non demerita

Bortolani 8 - Incontenibile nel primo tempo, indirizza il match quasi da solo.

Saccaggi 7 - Dirige senza strafare, sempre in controllo. Arrotonda nel quarto quarto

Pollone 7,5 - Perfetto sui due lati del campo, massimo in carriera

Lombardi 6,5 - Ci mette un po' a carburare, protagonista di 2 bombe in fila nel quarto quarto.

Massone 6 - A tratti gioca con la leggerezza di qualche mese fa,

Polite jr 6 - Mezzo voto in più per i consueti voli sopra il ferro, ma appare troppo passivo in difesa

Bassi, Blair e Deangeli 6 - Minuti importanti per aumentare i km percorsi in serie A