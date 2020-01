Bonprix BFB onorevole ma non basta per superare Beinasco

Prima giornata di ritorno di Serie C per la Bonprix BFB. Il calendario, non clemente, aveva messo nelle prime due giornate due squadre top. Sabato sera, sul parquet di Beinasco le ragazze di coach Cardano hanno cercato di sovvertire i pronostici. Non è andata bene, nonostante le biellesi abbiano giocato quasi sempre alla pari con le padrone di casa. Indubbiamente ha pesato anche l'assenza di Trucano, influenzata. A metà gara Biella era sotto di sette punti.

Nonostante la presenza nella Beinaschese di ragazze di grande tecnica ed esperienza come Gambino, Fontana e Oldano, le laniere restavano in scia. Ad un minuto e mezzo dalla fine Biella era sotto di 5. Sparacchiava qualche palla e veniva punita da una tripla beinaschese che tagliava definitivamente le gambe. Il 52 a 43 finale pareva quasi troppo severo. "Il punteggio basso dimostra anche la nostra difficoltà ad attaccare il canestro" commenta il coach biellese "Ci è mancata la cattiveria agonistica. Abbiamo giocato alla pari, ci è mancata l'esperienza e abbiamo avuto paura di prendere botte. Se ci mettiamo in testa che ce la possiamo giocare con tutti... In settimana lavoreremo duro per cercare di fare uno scherzo alla capolista. Ci vuole però il giusto atteggiamento."

Non sarà facile contro Torino Teen Basket, capolista imbattuta che sta viaggiando spedita verso le qualificazione per la serie A. Appuntamento domenica 26 gennaio, alle ore 18.00, ai Salesiani di Biella.

BEINASCHESE OTB - BONRPIX BFB: 52 - 43.

Bfb: Tua, Dovana 4, Guzzon 1, Ogliaro, Di Nubila, Tombolato 10, Ramella 11, Lambo 2, Gandini 9, Barbagallo 6, Ricino. All. Cardano.