BIUltra 6.24 cerca volontari per 3 giorni di grande sport e divertimento

A poco più di due mesi dall'evento, la macchina organizzativa della BIUltra 6.24 è già al lavoro per gestire al meglio l'evento: tre giorni di grande sport e festa che andranno in scena dal 27 al 29 marzo prossimo a Biella nella zona adiacente all'Accademia dello Sport Pietro Micca e a Città Studi. Nella passata edizione furono gli oltre 100 volontari della “BIUltra 6.24 & Run For Special” i grandi vincitori della manifestazione, fondamentali nella gestione di ogni piccolo particolare. Venerdì prossimo all'Accademia dello Sport ci sarà la prima riunione organizzativa per la seconda edizione e la Pietro Micca Biella Running ha lanciato nei giorni scorsi sulla pagina Facebook dell'evento un appello per “entrare a far parte del gruppo”.

"Non è necessaria nessuna conoscenza specifica -dicono dalla società organizzatrice- ma esclusivamente buona volontà e voglia di stare insieme andando a condividere un'esperienza di tre giorni nella quale divertirsi, vivere l'atmosfera magica di un grande evento nazionale e al tempo stesso dare un grosso aiuto per la riuscita della manifestazione. E se non è possibile dare disponibilità completa, perché si vuole partecipare ad una delle gare, o per problemi di lavoro, è ben accetta anche la presenza parti-time".

La prima riunione informativa è prevista venerdì 24 gennaio alle 20,30 all’Accademia dello Sport Pietro Micca di Biella: sarà una serata dedicata alla diffusione delle informazioni, ma anche della convivialità. I partecipanti, se lo vorranno, potranno portare qualcosa da mangiare e bere per un simpatico apericena in condivisione. BIUltra 6.24, lo ricordiamo, è l'Ultramaratona di Biella che quest'anno sarà valida per l'assegnazione dei titolo italiano Fidal della 24 ore su strada, oltre che prova del circuito nazionale Iuta sia per la 6 ore che per la 24 ore. Inoltre verrà organizzata una 10 km Fidal certificata in circuito su strada e una la non competitiva Run For Special di circa 4,5 km.