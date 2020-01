Cossato: "I diversi sapori della parola di Dio" incontro con la teologa Antonietta Potente

Suora domenicana della Congregazione San Tommaso d’Aquino, Antonietta è tra le teologhe più fertili e creative dei nostri giorni. Dopo aver insegnato teologia morale a Roma e a Firenze, è maturata in lei la scelta dell’America Latina (Bolivia) ove visse per 18 anni come possibilità di imparare aspetti del mistero che possono venire da altre culture, sapienze e modi diversi di capire il mistero stesso. Lei ama ripetere che “è nata varie volte, continua a nascere” e forse questa è anche la chiave interpretativa della sua teologia e della sua spiritualità, ancorata al presente con il pensiero sempre in dialogo con la sapienza dei diversi popoli.

Prossimi incontri: Mercoledì 6 febbraio ore 20,30: a Ronco di Cossato per tutti (genitori e figli in particolare) “Liturgia delle ceneri” come inizio della Quaresima Martedì 3 marzo ore 21: LEGGERE OGGI IL CANTICO DEI CANTICI con Lidia Maggi e Angelo Reginati, pastora e pastore battista. Venerdì 3 aprile ore 21: OSARE LA PASQUA RIPENSARE LA RISURREZIONE con don Paolo Scquizzato “Il sapiente è colui che fa diventare vita ciò che mangia, cioè ciò che legge, conosce e comprende...

Cos’è la sapienza? Da dove Viene? Perché è importante? La sapienza come Presenza viene dall’alto, dal basso, dall’oriente e dall’occidente; per questo va cercata ovunque. Si entra in contatto con la sapienza attraverso il gusto e “lo stesso Mistero va avvicinato come se fosse cibo, cioè qualcosa che serve per vivere. Ecco perché è necessario mangiare il rotolo della Parola” (Antonietta Potente). Il titolo della serata è già un anticipo degli ingredienti che Antonietta descriverà facendoci gustare il sapore accattivante delle Sacre Scritture.