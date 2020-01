A Tollegno successo dello spettacolo dei Teatri Tascabili

L'iniziativa promossa da "Aretè ensemble" di portare degli spettacoli teatrali per chi vive nelle piccole realtà è stata molto apprezzata dagli studenti di terza, quarta, quinta della primaria e prima media di Tollegno.

Giovedì 16 gennaio hanno assistito con vivo interesse a "Il mondo senza plastica in 80 giorni". Con il chiaro intento di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura, al riciclo e alle alternative all'uso della plastica, lo spettacolo raccontava la sfida del miliardario Phileas Fogg di liberare in 80 giorni il pianeta dalla plastica. Sono stati ripresi fedelmente i personaggi del famoso romanzo di Verne che, grazie alle risorse impiegate dal protagonista, chiedono l'aiuto di scienziati ed esperti per liberare totalmente il pianeta da ogni residuo di plastica.

Il gradimento dimostrato dai piccoli spettatori ha sicuramente ripagato l'iniziativa che si prefissa di crescere insieme regalando cultura.