Dal Nord Ovest - Muore travolto da un'auto pirata che si dà alla fuga

Tragedia nella notte nel Torinese dove un'auto pirata ha investito e ucciso Franko Gjinaj, 35enne albanese, per poi darsi alla fuga. Intorno alle 3,36, sulla strada provinciale 143 che collega Stupinigi ed Orbassano, un uomo residente nel Cuneese è stato travolto da un veicolo mentre attraversava la strada in un tratto non illuminato. Il conducente del mezzo, dopo averlo investito mortalmente, non si è fermato: non è escluso che il guidatore non si sia accorto di quanto accaduto.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso indagano i Carabinieri, che hanno disposto posti di blocco in tutta la provincia.Lo stesso tratto, nelle scorse settimane, era stato teatro di un altro investimento mortale: in quel caso la vittima era stata scaraventata nel fosso e trovata solo il giorno dopo.