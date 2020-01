Dolore e lutto a Cerrione per i funerali del cantoniere Marino Rusalen

Ieri mattina la comunità di Cerrione si è riunita nella Chiesa di San Giorgio per partecipare ai funerali di Marino Rusalen, scomparso improvvisamente all'età di 70 anni, lasciando tutti attoniti ed increduli. Rusalen è stato cantoniere ed ha prestato servizio presso il comune di Cerrione negli anni migliori.

“Conosceva tutti e tutto – ricorda il sindaco Anna Maria Zerbola -e poteva intervenire per risolvere i problemi. Ero un uomo concreto, risolutivo ed amava il suo lavoro ed il suo paese. Tanto che prendeva le ferie per aiutare gli amici di Magnonevolo ad organizzare il carnevale: per tanti anni è stato un aiuto prezioso. In pensione dal 2006 è rimasto sempre un punto di riferimento per tutti i cittadini. Di Marino tutti abbiamo un ricordo particolare, poiché addetto alla manutenzione dei cimiteri, ha avuto parole di conforto e di aiuto nei momenti di lutto. Era alpino: orgoglioso e fiero.Alla moglie Elia, ai figli Omar e Denis vanno le più sincere condoglianze di tutta l'amministrazione comunale di Cerrione, come profonde sono state le parole di conforto che don Angelo ha comunicato nell'omelia”.