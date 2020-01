Cossato, sparisce anello da 500 euro durante la manicure. Allertati i carabinieri per possibile furto

Ieri mattina, sabato 18 gennaio, una ragazza del cossatese si presentava alla stazione Carabinieri di Cossato per denunciare il furto di un anello del valore di 500 euro che le era stato rubato all'interno di un centro estetico del cossatese o, almeno, quello era l'ultimo posto dove l'aveva sfilato dalle dita per una manicure. Le uniche presenti in sala erano la proprietaria dell'anello e la titolare del centro estetico, pertanto nessuno voleva dubitare della professionalità dell'estetista.

Entrambe avevano cercato dappertutto anche nell'immondizia senza successo. A quel punto i militari del norm di Cossato, effettuando sopralluogo nel centro estetico, invitavano la titolare a cercare nuovamente, anche nel cestino dell'immondizia. E proprio in quegli istanti, è arrivata la sorpresa sia per la titolare del centro estetico sia per la cliente: l'anello era caduto nel cestino e si trovava in mezzo ai rifiuti.