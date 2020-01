Valdilana e Bulliana in festa per i patroni Fabiano e Sebastiano FOTO

Questa mattina, domenica 19 gennaio, a Bulliana frazione di Valdilana, si è svolta la festa patronale dei santi Fabiano e Sebastiano. Tutto il paese, si è svegliato con le note della banda musicale di Portula. La comunità si è riunita per la Santa Messa solenne, celebrata dal parroco don Gianni Pedrolini e allietata dal coro San Bernardo di Trivero e dalle note dello storico organo.

A margine della celebrazione Luciana Fioravanti ha ringraziato i parrocchiani, l'organista e tutti coloro che l'anno aiutata nel raccogliere le offerte necessarie per la parrocchia. Il parroco ha ricordato inoltre il grande progetto di recupero delle cappelle della Via Crucis, via di preghiera e che porta al santuario diocesano della Brughiera. La giornata di festa è continuata con un momento conviviale. L'11 febbraio prossimo, sempre a Bulliana, la comunià si riunirà a pregare per gli ammalati nella festa della Madonna di Lourdes.