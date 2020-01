Giovani protagonisti al Torneo di Calciobalilla di Su Nuraghe

Sabato 18 gennaio, nelle accoglienti sale del Circolo Su Nuraghe di Biella si è disputato il XII Torneo di calciobalilla, intitolato a "zia Virginia Mereu". Libero e aperto a tutti, il “Memorial” vuole ricordare la benefattrice, giunta a Biella da Perdaxius (Cagliari) all’inizio degli anni Sessanta, socia decana amorevolmente chiamata “zia” secondo il rispettoso modo di rivolgersi alle persone anziane in uso in Sardegna. Protagonisti della serata: giovani e giovanissimi - “il nostro futuro” - era solita dire “zia Virginia”, donando in vita della sua pensione uno dei tavoli da gioco su cui si sono disputate le odierne gare.

Gesti concreti di amore, semi che continuano a dare frutto. Seguendo le orme apprese in famiglia, la dodicesima edizione si è svolta grazie alla disponibilità dei figli di “zia Virginia”, Adriana, Mariangela, Aldo e Gianni. La partecipazione era estesa agli aderenti dei Circoli ARCI ed ACLI presenti sul territorio e ad altre Associazioni che da sempre collaborano con Su Nuraghe; importante il supporto logistico dell’Associazione Alpini di Verrone e del Caseificio Valle Elvo di Occhieppo Superiore.

A metà serata è stato servito su cumbidu, il rinfresco con specialità appositamente preparate dalla generosità dei soci, che ha reso ancora più bella e allegra la festa - coordinata da Idelmino Rossi - inserita tra gli appuntamenti fissi che culmineranno con il Carnevale di Su Nuraghe. A fine gare, medaglie e cesti con prodotti sardi sono stati consegnati ai vincitori: Luca Deias e Claudio Marzi (Primi); Ilaria Laurora e Luigi Trotta (secondi); Giancarlo Desogus e Caterina Laurora (terzi); Andrea Barbera e Salvatore Trotta (quarti).