Giornata della Memoria, il ministro Azzolina a Milano con la senatrice Liliana Segre

In occasione delle celebrazioni della “Giornata della Memoria”, lunedì 20 gennaio il Teatro degli Arcimboldi di Milano ospiterà l'evento che darà voce alla testimonianza, rivolta in particolare agli studenti, della senatrice a vita Liliana Segre. L'incontro, al quale parteciperà anche il Ministro all'istruzione Lucia Azzolina, prenderà il via alle 10,30.



“In un momento storico in cui la voce dei sopravvissuti si va inevitabilmente affievolendo, dobbiamo lavorare tutti insieme per non disperdere la memoria di ciò che è stato. E alimentarla con una profonda conoscenza storica”. Sono le parole che la politica biellese ha rivolto a tutti gli studenti e docenti degli istituti scolastici italiani in una lettera con la quale invita le scuole a seguire in diretta streaming la testimonianza della senatrice Segre.



“Vi scrivo come Ministra, ma anche come docente di Storia e Filosofia: attraverso lo studio dobbiamo comprendere le ragioni profonde che portarono allo sterminio nei campi di concentramento. Dobbiamo farlo per evitare che tutto ciò si ripeta”, ha spiegato Azzolina.



L’evento, organizzato dall’associazione “Figli della Shoah”, rientra nel lungo percorso di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione che ha l’obiettivo di rendere onore alla Memoria di tutte delle vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali.



L’incontro potrà essere seguito in diretta sul sito del Corriere della Sera, partner dell'iniziativa, e sul sito del Ministero dell’Istruzione (www.miur.gov.it).