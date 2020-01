Il Biellese magico e misterioso: I boschi sacri fra “Ij Nàr” e San Damian non vanno profanati

Vi è anche un motivo spirituale e identitario per scandalizzarsi di fronte al progetto di realizzare una discarica amiantifera sotto Sanisòla. Perché il territorio fra ij Nàr e San Damian lungo il corso dell’Elf è stato in un lontano ma non dimenticato passato un centro spirituale di devozione pagana per la natura.

Ne ha scritto ampiamente fin dal 1766 il celebre erudito santhiatese Jacopo Durandi nel prezioso saggio “Dell’antica condizione del Vercellese e dell’antico borgo di Santià” pubblicato a Torino.

Profondo studioso delle nostre antichità, Durandi ricordava l’antica civiltà del Popolo degli Ictimuli ed osservava che “nel Distretto o Pago di questo popolo vi era il Bosco consacrato al Sole o ad Apolline: laonde io ipotizzo che il Popolo che abitava nelle vicinanze di quel Bosco abbia preso il nome da qualche atto di religione ch’egli esercitasse.

La voce ich, icht deriva dalla lingua celtica e ancora presso i Germani significa una qualche cosa: si conservò pure presso i medesimi la parola Tummeln, cioé menar intorno; quindi Sichtummeln, affrettare, far presto una cosa, ed anche tripudiare o saltare.

Perciò questa voce si adattava propriamente ai ballerini, i quali spesso voltano il corpo in giro. I Celti, i quali cantavano tutti i loro poemi ed accompagnavano il canto col suono di un istrumento che secondo alcuni rassomigliava ad una cetra, secondo altri ad una chitarra, accompagnavano altresì quella loro musica con varie maniere di danze ch’erano molto animate per i diversi movimenti delle mani, de’ piedi e di tutto il corpo. L’istesso cantore accompagnava il suo canto col suono e col ballo. Parimente gl’inni ch’essi cantavano in occasione de’ loro sagrifizi erano sempre accompagnati coll’intrecciamento di varie danze. E’ molto verosimile che gl’Ictumuli fossero così detti perché nel loro Bosco sacro in occasione de’ consueti loro sacrifici riuscissero buoni ballerini e inoltre con agilità si accompagnassero col suono. Oppure siccome nel distretto degl’Ictumuli vi si scavavano le miniere d’oro e che il verbo Tummeln congiunto all’ich significa operar presso una cosa, si potrebbe ipotizzare che gl’Ictumuli fossero così detti dalla prontezza con cui lavoravano nelle miniere”.

Durandi sosteneva che la città dell’oro fosse proprio poco discosta dal Brianco ed a questo proposito ricordava che “ancora nell’anno 1230 i Vercellesi obbligarono i Signori di Saluzzola a ceder loro le miniere d’oro, argento e azzurro novellamente scoperte nel monte Arzolato e fecero quindi i Vercellesi un contratto con alcuni Mastri Bressani per lavorar i metalli di quelle miniere”.

Come ha documentato anche il coraggioso sacerdote Carlo Rolfo, prima dell’oppressione predatrice romana, gli uomini e le donne delle terre biellesi dell’oro vivevano in villaggi liberi e federati dove oggi sorgono la borgata di San Secondo e di Prelle e su su verso Zimone e Magnan, oltre che alla Riviera, a Zubiena e nella Bessa.

Ma era attorno alle are (altari) votive che si riunivano per i loro balli rituali ed i sacrifici. Come testimonia il nome, questi luoghi erano dove oggi sorge, elevata sulla golena dell’Elf, la borgata di Arro.

C’erano boschi incontaminati. selve magiche e misteriche, terre d’un Popolo che, secondo Durandi, “costituiva da sé quasi una specie di Repubblica”.

Con molta probabilità, furono gli invasori romani, nemici delle ombre e delle oscurità, a sradicare le grandi ed intoccabili foreste lungo l’Elf ma, il celebre agronomo Giulio Del Pelo Pardi nel suo saggio su “Agricoltura e Civiltà” del 1923 ricordava che la decadenza dell’Urbe fu diretta conseguenza dell’abbandono della sacrallità del mondo vegetale e della lavorazione della terra per privilegiare le armi, la guerra ed il saccheggio.

Le selve sotto Sanìsola non hanno mai perso il loro carattere di luogo magico se é vero, come risulta dai documenti processuali, che la celebre strega Giovanna se ne usciva dalla sua cascina di Monduro (che ancor oggi esiste in zona) per ballare alla luna proprio dove c’erano i boschi dove si riunivano gli antichi.

Metterci una pattumiera sarebbe un delitto.

