Avis Coggiola: anno record di donazioni ma calano i giovani

Anche il 2019 per l’AVIS Comunale di Coggiola è stato un anno molto positivo a livello di iniziative e numeri associativi: partiamo con il resoconto delle donazioni e dei donatori: per la prima volta nella storia, la sezione ha superato la quota di ben 300 donazioni. Presso il centro trasfusionale dell’ospedale Biella ed il punto raccolta di Trivero, i donatori coggiolesi hanno effettuato 313 donazioni (277 di sangue e 36 di plasmaferesi) con un incremento significativo di 38 sacche rispetto al 2018 (+27 sacche di sangue e +11 sacche di plasmaferesi). Anche il numero dei donatori è stato in aumento: 20 nuovi iscritti, di cui 14 hanno già effettuato la prima donazione (i donatori che hanno cessato l’attività sono stati 10).

In totale, al 31 dicembre 2019, i donatori effettivi sono 164, 4 in più rispetto all’anno appena trascorso. La soddisfazione è tanta ed è il risultato di un’attenta programmazione delle chiamate alla donazione, delle informazioni fornite ai donatori e al buon lavoro svolto dal consiglio direttivo che ha lavorato molto e intensamente.

Ricordiamo inoltre che, il 2019 è stato l’anno che ha promosso la campagna di sensibilizzazione denominata “gialloplasma”, inerente la donazione di plasma: i risultati avuti premiano il sodalizio coggiolese.

Unico e importante segno negativo è relativo alle poche iscrizioni da parte dei giovani sotto i 25 anni.

Nel 2020 per quanto riguarda gli appuntamenti, oltre alla collaborazione per le raccolte fondi con associazioni nazionali, sabato 7 marzo, presso l’Asilo Don Fava di Portula-Granero, la sezione ospiterà l’Assemblea Provinciale AVIS. In tale occasione saranno presenti, oltre ai consiglieri coggiolesi, anche i delegati avisini provenienti da tutte le sezioni biellesi.

Sono confermati i tradizionali appuntamenti come la partecipazione alla sagra della paletta nel mese di ottobre, la castagnata avisina il 1° novembre e la cena sociale di fine novembre, dove verranno premiati i soci donatori benemeriti.

Una giornata importante sarà il 14 giugno 2020, giorno in cui si celebrerà il W.B.D.D. 2020 (World Blood Donor Day 2020): un evento mondiale che sarà ospitato dalla nostra nazione. Infatti AVIS Nazionale, coordinata dal centro Nazionale sangue, per tutto l’anno, avrà il compito di organizzare eventi scientifici, celebrativi e di sensibilizzazione della donazione di sangue, a scala nazionale. Ricordiamo che in Italia, ad oggi, si contano circa 1,7 milioni di donatori e la speranza è che tale numero possa aumentare sempre di più.

Per finire ricordiamo che, a fine 2020, l’AVIS Coggiola rinnoverà le cariche associative e quindi lanciamo una sorta di appello per chi volesse aiutarci e proseguire il cammino avisino: c’è bisogno di un cambio generazionale per far sì che il lavoro e l’impegno messo finora non siano inutili. In più, chiediamo ai giovani di iscriversi all’AVIS! Abbiamo tanto bisogno!!!!!!!

La nostra sede è aperta due giovedì al mese con orario 21/22,30.

Per informazioni potete rivolgerVi in sede negli orari sopra riportati, oppure contattarci via whatsapp al numero 3466435661, oppure scrivendoci una mail a: coggiola.comunale@avis.it.

Siamo altresì presenti sui canali social alle pagine ufficiali Facebook “Avis Comunale di Coggiola” e Instagram “aviscoggiola”: seguiteci!