Donato, quasi terminati i lavori sulla strada di accesso agli alpeggi comunali

E' in dirittura d'arrivo la sistemazione della strada agro-silvo-pastorale di accesso agli alpeggi comunali di Donato, che dal Tracciolino conduce all'Alpe Cavanna, Gre e Ghiazzetti. L'intervento è reso possibile grazie al contributo regionale ottenuto dal comune nell'ambito del Piano di sviluppo rurale attraverso il fondo europeo agricolo.

La finalità del contributo, infatti, è volta all'adeguamento delle infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali e ha richiesto anche uno sforzo economico, pari al 20% dell'importo di progetto, a carico del Comune di Donato. L'intervento è stato realizzato sulla base di un progetto esecutivo redatto da un ingegnere incaricato dal comune, approvato dal settore regionale della Regione Piemonte che ha concesso il contributo.

"L'obiettivo è di salvaguardare l'attività agricola che ancora si svolge negli alpeggi comunali - spiega l'amministrazione - affidati in concessione ad allevatori locali consapevoli del fatto che la strada serve anche diverse abitazioni del luogo, tra cui alcune residenze, diverse seconde case e una struttura agrituristica". La strada in questione non assume la caratteristica di strada pubblica, bensì quella di pista agro-silvo-pastorale soggetta alle limitazioni al transito stabilite dalla legge.

"Tra gli impegni assunti per ottenere il finanziamento - afferma l'amministrazione - c'è anche quello dell'installazione del cartello di divieto di transito e di una sbarra che regoli l'accesso agli aventi diritto. Per quanto riguarda il raggiungimento delle strutture ricettive, in attesa dell'adozione del provvedimento previsto dalla legge, la strada risulta agibile, sempre con mezzi adeguati, fino all'agriturismo in località La Cà".