Virtus Biella riprende il campionato in trasferta contro Parella

La Prochimica Novarese Virtus Biella inizia il 2020 in trasferta sul parquet di Parella. Smaltite le festività, anche se le ragazze di coach Venco hanno continuato ad allenarsi, si torna a riassaporare il clima partita ma con un pizzico di incognita. Quattro settimane senza giocare una partita “vera” sono tante. “Vista la lunga pausa forse ci vorrà un attimo in più per prendere il ritmo giusto ma sicuramente andiamo a Torino, agguerrite -commenta il numero 10 Elisa Fragonas-. Non sarà facile perché nonostante la loro posizione in classifica, Parella è una squadra giovane e spavalda. Dovremmo giocare bene e con attenzione così come concentrarci sul nostro gioco e interpretare il match con il ritmo giusto senza farci coinvolgere da quello avversario”.

Mancano ormai solo due giornate al giro di boa. Poi si inizia la discesa verso la fine del campionato. La Virtus rincorre la vittoria dal 14 dicembre quando al PalaSarselli, Mariottini e compagne hanno battuto la Igor Trecate. Poi la sconfitta al fotofinish in trasferta a Vigevano arrivata solo al tie break. Importante sarà interpretare la gara nella giusta maniera imponendo il proprio gioco. “Questo fattore potrebbe essere la chiave per la svolta conclude Frog-. Le possibilità le abbiamo e lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo trovare la continuità”.